Що таке гаметофіт?Чим він характеризується у покритонасінчастих рослин? Что так??е гаметофит? Чем он характеризуется в покрыто насинчастих растений?

Биология

Що таке гаметофіт?Чим він характеризується у покритонасінчастих рослин? Что так??е гаметофит? Чем он характеризуется в покрыто насинчастих растений?

Автор: Гость