Що таке гаметофіт?Чим він характеризується у покритонасінчастих рослин? Что так??е гаметофит? Чем он характеризуется в покрыто насинчастих растений?
Биология
Що таке гаметофіт?Чим він характеризується у покритонасінчастих рослин? Что так??е гаметофит? Чем он характеризуется в покрыто насинчастих растений?
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