Щоб добути 10 г олії, потрібно переробити 7 кг пелюсток троянд. На ринку за 1 г такої ??лії дають 2 г золота. Скільки золота можна отримати, якщо переробити 350 кг пелюсток?

Математика

Щоб добути 10 г олії, потрібно переробити 7 кг пелюсток троянд. На ринку за 1 г такої ??лії дають 2 г золота. Скільки золота можна отримати, якщо переробити 350 кг пелюсток?

Автор: Гость