Щоб добути 10 г олії, потрібно переробити 7 кг пелюсток троянд. На ринку за 1 г такої ??лії дають 2 г золота. Скільки золота можна отримати, якщо переробити 350 кг пелюсток?
Математика
Щоб добути 10 г олії, потрібно переробити 7 кг пелюсток троянд. На ринку за 1 г такої ??лії дають 2 г золота. Скільки золота можна отримати, якщо переробити 350 кг пелюсток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропорція:10г-7кгх -350кгх=350х10:7=500 г( олії)Пропорція1г-2г (золота)500г-х (гр золота)х=500х2:1=1000 г (золота)Відповідь: 1кг (або 1000гр) золота вийде з 350кг пелюсток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите очень срочно нужнооо Дана четырехугольная пирамида. Боковое ребро 10см , сторона основания 6√2 . Найти площадь диагонального сечения , ...
Математика
Выполни деление с остатком 2648:36 5184:75 3265:67 2374:46 1245:45 7859:68 4711:54 8093:72 чем похожи все част??ые? В каждом выражении измени делим...
Информатика
Математика