Схема предложения: "Когда говоришь- думай."

Схема предложения: "Когда говоришь- думай."

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Когда - вводное слово (выделяется овалом) Говоришь и думай - однородные сказуемые (выделяем двумя линиями, на письме сохраняем тире)
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