Схема признаки государства помогите

Разное
Схема признаки государства помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Правление 2)Народное ополчение 3)Территория 4)Свод правил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Пожалуйста, составьте предложения со словосочетаниеми специальный зал и маленький транзистор.
Ответить
Разное
На пяти карточках записаны натуральные числа от 1 до 5. Леша и Дима взяли себе, не глядя, по две карточки, а оставшуюся карточку, также не глядя, с...
Ответить
Разное
Обозначте значиую часть в словах освещал неподвижный сбросил
Ответить
Разное
Подготовьте призентацию посвящёную древнегреческому или славянскому божеству. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Ответить
Разное
Траектория движения Луны относительно Солнца представляет собой. А) параболу, Б) окружность, С) спираль, Д) гиперболу, Е) овал
Ответить
Разное
Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необход...
Ответить
Разное
869,649,759 запиши числа в порядке возрастания, найди закономерность и продолжи ряд на три числа
Ответить
Разное
Как многоклеточные животные могут использовать свои отмершие клетки
Ответить
Разное
В команде Андрея число ребят равно произведению третьей и девятой цифры, идущих по порядку. Ребята зашифровали стоимость груза на своём корабле, чт...
Ответить
Разное
Диктант Восход солнце
Ответить