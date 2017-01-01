Шерлок Холмс оставил доктору Ватсону на каникулы такую загадку: в таблице каждому числу слева соответствует число справа, а что соответствует числу 2017 (если бы его записали слева)? 2 10 31 1101 26 1022 260 102200 345 110220 6782 22033010 94513 3302200111 519374 200133110302