Шест высотой 1,5 м, установленный вертикально недалеко от уличного фонаря, отбрас??вает тень длиной 1 м. Если перенести шест дальше от фонаря на 1 м, то длина тени возрастет до 1,5 м. На какой высоте находится фонарь?

Физика
Шест высотой 1,5 м, установленный вертикально недалеко от уличного фонаря, отбрас??вает тень длиной 1 м. Если перенести шест дальше от фонаря на 1 м, то длина тени возрастет до 1,5 м. На какой высоте находится фонарь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, что нашла на просторах интернета. Там, правда, даны другие данные, но их можно подставить и решить. Прошу прощения за качество. Удачи )
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