Шест высотой 1,5 м, установленный вертикально недалеко от уличного фонаря, отбрас??вает тень длиной 1 м. Если перенести шест дальше от фонаря на 1 м, то длина тени возрастет до 1,5 м. На какой высоте находится фонарь?

Физика

Шест высотой 1,5 м, установленный вертикально недалеко от уличного фонаря, отбрас??вает тень длиной 1 м. Если перенести шест дальше от фонаря на 1 м, то длина тени возрастет до 1,5 м. На какой высоте находится фонарь?

Автор: Гость