Шестая часть учащихся класса поехали в театр,а остальные дети-в цирк.Сколько дете?? поехали в цирк,если в театр поехали 5 детей?

Математика
Шестая часть учащихся класса поехали в театр,а остальные дети-в цирк.Сколько дете?? поехали в цирк,если в театр поехали 5 детей?
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Гость:
5 * 6 = 30 30 - 5 = 25 Ответ: 25
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