Шестая часть учащихся класса поехали в театр,а остальные дети-в цирк.Сколько дете?? поехали в цирк,если в театр поехали 5 детей?

Математика

Шестая часть учащихся класса поехали в театр,а остальные дети-в цирк.Сколько дете?? поехали в цирк,если в театр поехали 5 детей?

Автор: Гость