Шифр кодового замка является двузначным числом. Буратино забыл код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с их произведением, равна самому числу. Напишите все воз можные варианты кода, чтобы Буратино смог быстрее открыть замок Буду рада всем ответам!