Ширина комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда 5 метров длина 6 метров а высота 3 метра найди объем комнаты площадь пола площадь потолка и площадь всех стен считая окна и двери частью стен

Математика

Ширина комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда 5 метров длина 6 метров а высота 3 метра найди объем комнаты площадь пола площадь потолка и площадь всех стен считая окна и двери частью стен

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