Ширина комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда 5 метров длина 6 метров а высота 3 метра найди объем комнаты площадь пола площадь потолка и площадь всех стен считая окна и двери частью стен
Математика
Ширина комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда 5 метров длина 6 метров а высота 3 метра найди объем комнаты площадь пола площадь потолка и площадь всех стен считая окна и двери частью стен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(ab+bc+ac)*2 S=(6*3+5*3+6*5)*2=126(м²) - площадь потолка, стен и пола V=abc V=6*5*3=90(м³) - объем комнаты
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