Ширина прямоугольника 7см.Найди его периметр, если ширина прямоугольника составл??ет 1/4 часть его длины.
Математика
Ширина прямоугольника 7см.Найди его периметр, если ширина прямоугольника составл??ет 1/4 часть его длины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла,то ширина-это высота прямоугольника. А длинна -это 1/4 высоты(ширины), то Прямоугольник (ABCD) найдем длину его 7×4=28 Периметр Р(ABCD)=7+7+28+28=70 Ответ=70
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