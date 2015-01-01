Ширина прямоугольника на 6 сантиметров меньше длины. Найди периметр и площадь пря??оугольника, если ширина составляет 4\5 длины.
Математика
Ширина прямоугольника на 6 сантиметров меньше длины. Найди периметр и площадь пря??оугольника, если ширина составляет 4\5 длины.
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