Ширина прямоугольника на 6 сантиметров меньше длины. Найди периметр и площадь пря??оугольника, если ширина составляет 4\5 длины.

Математика

Ширина прямоугольника на 6 сантиметров меньше длины. Найди периметр и площадь пря??оугольника, если ширина составляет 4\5 длины.

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