Ширина прямоугольника равна 4 см. Это на а см меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика
Ширина прямоугольника равна 4 см. Это на а см меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника
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Гость:
4*(4+a) вроде так...
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