Ширина прямоугольника равна 4 см. Это на а см меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника равна 4 см. Это на а см меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

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