Ширина прямоугольника вдове меньше его длины.вычисли площадь и периметр прямоугольника, если его ширина равна 6см.

Математика

Ширина прямоугольника вдове меньше его длины.вычисли площадь и периметр прямоугольника, если его ширина равна 6см.

Автор: Гость