Ширина прямоугольника вдове меньше его длины.вычисли площадь и периметр прямоугольника, если его ширина равна 6см.
Математика
Ширина прямоугольника вдове меньше его длины.вычисли площадь и периметр прямоугольника, если его ширина равна 6см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=6*2=12 S=a*b/2 S=6*12/2=72/2=36 p=(6+12)*2= 36
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