Ширина прямоугольного параллепипеда равна 10 2/3 см его длина в 1 7/8 раза больше шири??ы а высота составляет 15 процентов длины вычислите обём параллепипеда

Математика

Ширина прямоугольного параллепипеда равна 10 2/3 см его длина в 1 7/8 раза больше шири??ы а высота составляет 15 процентов длины вычислите обём параллепипеда

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