Ширина прямоугольного параллепипеда равна 10 2/3 см его длина в 1 7/8 раза больше шири??ы а высота составляет 15 процентов длины вычислите обём параллепипеда

Математика
Ширина прямоугольного параллепипеда равна 10 2/3 см его длина в 1 7/8 раза больше шири??ы а высота составляет 15 процентов длины вычислите обём параллепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 2/3*1 7/8=32/3*15*8=480/24=20 длина 20*0,15=3 высота объем=10 2/3*20*3=1920/3=640см³
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