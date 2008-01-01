ширина прямоугольника 50 метров,а длина на 4 дм больше.чему равен его периметр?
Математика
ширина прямоугольника 50 метров,а длина на 4 дм больше.чему равен его периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, 50 см? Длина: 50 + (4 * 10) = 50 + 40 = 90 см. P = (2 * 50) + (2 * 90) = 100 + 180 = 280 см. Ответ: 280 см.
Гость:
ширина равна 50м = 500дм длина = 500дм+4дм=504дм р=2( 500+504)=2008дм=200,8м
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