ширина участка земли прямоугольной формы 40 м . длина 30м . при выращивании одного сорта помидоров урожайность составляла 9 кг м квадратных . сорт зам енили другим урожайностью которого была на одну третью больше . ск...

ширина участка земли прямоугольной формы 40 м . длина 30м . при выращивании одного сорта помидоров урожайность составляла 9 кг м квадратных . сорт зам енили другим урожайностью которого была на одну третью больше . сколько помидоров нового сорта собрали с участка ?