ширина участка земли прямоугольной формы 40 м . длина 30м . при выращивании одного сорта помидоров урожайность составляла 9 кг м квадратных . сорт зам енили другим урожайностью которого была на одну третью больше . ск...
ширина участка земли прямоугольной формы 40 м . длина 30м . при выращивании одного сорта помидоров урожайность составляла 9 кг м квадратных . сорт зам енили другим урожайностью которого была на одну третью больше . сколько помидоров нового сорта собрали с участка ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
40 х 30 = 1200 (кв.м) 9 + 9 : 3 = 12 (кг/м) 12 х 1200 = 14400 (кг) Ответ: собрали 14400 кг помидоров нового сорта