Школьник пробежал одну стадию со скоростью 6м\сек. На сколько секунд его опередит ??портсмен, который бежит в 2 раза быстрее?

Математика

Школьник пробежал одну стадию со скоростью 6м\сек. На сколько секунд его опередит ??портсмен, который бежит в 2 раза быстрее?

Автор: Гость