Школьник пробежал одну стадию со скоростью 6м\сек. На сколько секунд его опередит ??портсмен, который бежит в 2 раза быстрее?

Математика
Школьник пробежал одну стадию со скоростью 6м\сек. На сколько секунд его опередит ??портсмен, который бежит в 2 раза быстрее?
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