Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну

Математика

Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну

Автор: Гость