Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну

Математика
Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать правильно то так: 720+480+900+680=278(г)-можно сделать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко ...
Ответить
Математика
Какие цифры могут стоять вместо *
Ответить
История
Форма првления древней индии
Ответить
Алгебра
Упростите выражение плиззззззззззззззззззззззз
Ответить
Английский язык
Письмо по англ.яз учителю своего сочинения
Ответить