Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну
Математика
Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготовт если флажков в каждой будет поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать правильно то так: 720+480+900+680=278(г)-можно сделать
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