Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 дня.В первый день они собрали на 230 кг больше чем во второй день и на 150кг болбше чем в третий день.В третий день они собрали на 259 кг меньше чем в четвёртый.Сколько килокрам...
Математика
Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 дня.В первый день они собрали на 230 кг больше чем во второй день и на 150кг болбше чем в третий день.В третий день они собрали на 259 кг меньше чем в четвёртый.Сколько килокраммов моркови собрали школьники за все 4 дня если в первый день они собрали 650 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 день школьники собрали 650 кг. Получаем: 650 + (650 - 230) + (650 - 150) + (650 - 150 + 259) = 650 + 420 + 500 + 759 = 2329 кг моркови собрали школьники за 4 дня. Ответ: 2329 кг.
Гость:
1. 650 - 230 = 420 (кг) собрали во 2 день 2. 650 - 150 = 500 (кг) собрали в 3 день 3. 500 + 259 = 759 (кг) собрали в 4 день 4. 650 + 420 + 500 + 759 = 2329 (кг) собрали за 4 дня Ответ. 2329 кг
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