Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 дня.В первый день они собрали на 230 кг больше чем во второй день и на 150кг болбше чем в третий день.В третий день они собрали на 259 кг меньше чем в четвёртый.Сколько килокрам...

Математика

Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 дня.В первый день они собрали на 230 кг больше чем во второй день и на 150кг болбше чем в третий день.В третий день они собрали на 259 кг меньше чем в четвёртый.Сколько килокраммов моркови собрали школьники за все 4 дня если в первый день они собрали 650 кг

Автор: Гость