Школьники посадили 97 деревьев 27 деревьев они посадили на пришкольном участке.,а о??тальные в парке,по 7 деревьев в ряд.сколько рядов получилось?

Математика
Школьники посадили 97 деревьев 27 деревьев они посадили на пришкольном участке.,а о??тальные в парке,по 7 деревьев в ряд.сколько рядов получилось?
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Ответ(ы):
Гость:
(97-27):7=10  рядов..........................
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