Школьники посадили 97 деревьев 27 деревьев они посадили на пришкольном участке.,а о??тальные в парке,по 7 деревьев в ряд.сколько рядов получилось?

Математика

Школьники посадили 97 деревьев 27 деревьев они посадили на пришкольном участке.,а о??тальные в парке,по 7 деревьев в ряд.сколько рядов получилось?

Автор: Гость