Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хороши...
Информатика
Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хорошие баллы.
Ответ(ы):
Гость:
Так как дорожек 4, то N=4. 4=2^2 I=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг.Масса орехов?? пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг....
Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу
Русский язык
Другие предметы