Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хороши...

Информатика
Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хорошие баллы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как дорожек 4, то N=4.  4=2^2 I=2
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