Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хороши...

Информатика

Школьники пришли в бассейн, в котором четыре дорожки для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? Помогите решить пожалуйста, плачу хорошие баллы.

Автор: Гость