Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заран...

Математика
Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перевести в килограммы 1)1т 4ц 56кг=1456кг. 2)1456:4=364(одна четвёртая) 3)1456-364=1092(осталось) Ответ:осталось разложить 1092 кг помидоров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ночью температура воздуха была -6°, а днём +14°. На сколько градусов изменилась темп??ратура воздуха?
Ответить
Другие предметы
Как называется храм в индии семь чудес света
Ответить
Русский язык
Упр 119 русс яз 4класс часть 1 соловейчик
Ответить
Русский язык
О обломках. какое склонение
Ответить
Химия
Помогите срочно надо перечислите физические свойства веществ. 1) определяемые ??рганами чувств. 2) измеряемые приборами.
Ответить