Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заран...
Математика
Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перевести в килограммы 1)1т 4ц 56кг=1456кг. 2)1456:4=364(одна четвёртая) 3)1456-364=1092(осталось) Ответ:осталось разложить 1092 кг помидоров
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