Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заран...

Математика

Школьники собрали 1 т 4 ц 56 кг помидоров.Четвёртую часть этих помидоров разложили в ящики.Сколько килограммов помидоров ещё осталось разложить?Действия я знаю не пишите,напишите условие задачи ясно и понятно.Срочно надо!!Заранее спасибо)

Автор: Гость