Школьного участка ученик за 2 дня собрали 1260 килограмм картофеля во второй день ученик собрал 2 раза больше картофеля чем в первый день сколько килограммов картофеля собрали ученик в первый день

Математика
Школьного участка ученик за 2 дня собрали 1260 килограмм картофеля во второй день ученик собрал 2 раза больше картофеля чем в первый день сколько килограммов картофеля собрали ученик в первый день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х в первый день тогда 2х во второй день зная, что всего 1260 составляем уравнение х+2х=1260 3х=1260 х=420
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