Школьного участка ученик за 2 дня собрали 1260 килограмм картофеля во второй день ученик собрал 2 раза больше картофеля чем в первый день сколько килограммов картофеля собрали ученик в первый день

Математика

Школьного участка ученик за 2 дня собрали 1260 килограмм картофеля во второй день ученик собрал 2 раза больше картофеля чем в первый день сколько килограммов картофеля собрали ученик в первый день

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