школьная хоккейная площадка длиной 50 м и шириной 20 м обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 м.сколько краски потребуется для окраски бортик а с внешней и внутренней сторон, если расход краски на 1 м составл...

школьная хоккейная площадка длиной 50 м и шириной 20 м обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 м.сколько краски потребуется для окраски бортик а с внешней и внутренней сторон, если расход краски на 1 м составляет 140 г и краска должна быть нанесена в 2 слоя