школьная хоккейная площадка длиной 50 м и шириной 20 м обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 м.сколько краски потребуется для окраски бортик а с внешней и внутренней сторон, если расход краски на 1 м составл...
школьная хоккейная площадка длиной 50 м и шириной 20 м обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 м.сколько краски потребуется для окраски бортик а с внешней и внутренней сторон, если расход краски на 1 м составляет 140 г и краска должна быть нанесена в 2 слоя
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 2( 50 + 20) = 140(м) - периметр площадки и длина бортика всего 2) 140 * 1 = 140(кв.м) -площадь покраски бортика с одной стороны 3) 140 * 2 = 280(кв.м) - площадь покраски с обеих сторон за 1 раз 4) 280 * 2 = 560(кв.м) - площадь покраски за 2 раза 5) 140 * 560 = 78400(г) = 78кг 400г Ответ: 78кг 400г - расход краски.