Школьная хоккейная площадка длиной 50 метров ширина 20 метров обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 метр сколько краски потребуется для окра ски бортика с внешней внутренней стороны есть расход краски на 1 м...

Школьная хоккейная площадка длиной 50 метров ширина 20 метров обнесена бортиком прямоугольной формы высотой 1 метр сколько краски потребуется для окра ски бортика с внешней внутренней стороны есть расход краски на 1 метр квадрат сто лет 40 грамм и краска должна быть внесена в два слоя

1) 2 ( 50 + 20) = 140(м) -периметр площадки, или длина всего бортика 2) 140 * 1 = 140(кв.м) - площадь бортика, но только с одной стороны, допустим внутренней. 3) 140 + 140 = 280(кв.м) - площадь бортика с обеих сторон (внутр. и наружной) 4) 140 * 280 = 39200(г) = 39кг 200г краски потребуется, чтобы покрасить бортик в один слой 5) 39кг 200г * 2 = 78.400(г)- краски потребуется, чтобы покрасить в 2 слоя Ответ: 78кг 400г(78.400 грамм) потребуется для окраски бортика в 2 слоя.