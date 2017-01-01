Школьники трех классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230 кг картофеля, а другой- на 20 кг меньше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40 кг меньше, че м третий класс. Сколько килограммов карто...
Школьники трех классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230 кг картофеля, а другой- на 20 кг меньше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40 кг меньше, че м третий класс. Сколько килограммов картофеля было собрано тремя классами?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 230-20=210(кг)- собрал 2 класс 2)230+210=440(кг)- собрали первый и второй класс вместе 3)440+40=480(кг)- собрал третий класс 4)230+210+480=920(кг) Ответ: 3 класса вместе собрали 920 кг картофеля