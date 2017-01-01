Школьники трех классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230 кг картофеля, а другой- на 20 кг меньше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40 кг меньше, че м третий класс. Сколько килограммов карто...

Школьники трех классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230 кг картофеля, а другой- на 20 кг меньше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40 кг меньше, че м третий класс. Сколько килограммов картофеля было собрано тремя классами?