Школьники трёх классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230кг картофеля, другой - на 20кг больше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40кг меньше, чем тр етий класс. Сколько килограммов картофеля...

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Школьники трёх классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230кг картофеля, другой - на 20кг больше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40кг меньше, чем тр етий класс. Сколько килограммов картофеля было собрано тремя классами?

Автор: Гость