Школьники трёх классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230кг картофеля, другой - на 20кг больше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40кг меньше, чем тр етий класс. Сколько килограммов картофеля...
Разное
Школьники трёх классов помогали в уборке картофеля. Один класс собрал 230кг картофеля, другой - на 20кг больше, чем первый, но оба класса собрали вместе на 40кг меньше, чем тр етий класс. Сколько килограммов картофеля было собрано тремя классами?
Ответ(ы):
Гость:
1 класс- 230 кг 2 класс-230+20кг 3 класс-(230+20+230)* 40 кг 230+230+230+230+20+20+40= 1000кг ответ : 1000 кг
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