Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 4 ч, а через вторую - за 9 часов. Найдите какую часть бассейна осталось заполнить если обе трубы работали в течении часа
Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 4 ч, а через вторую - за 9 часов. Найдите какую часть бассейна осталось заполнить если обе трубы работали в течении часа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
За 1 час одна труба налила 1/4 бассейна, а вторая 1/9. А вместе они налили 1/4 + 1/9 = 9/36 + 4/36 = 13/36. Осталось наполнить 1 - 13/36 = (36 - 13)/36 = 23/36