Шквал встряхнул дощатый дом, как втряхивают,плечи человеака, чтобы заставить его ??помниься Схемы

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Шквал встряхнул дощатый дом, как втряхивают,плечи человеака, чтобы заставить его ??помниься Схемы

Автор: Гость