Шквал встряхнул дощатый дом, как втряхивают,плечи человеака, чтобы заставить его ??помниься Схемы

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Шквал встряхнул дощатый дом, как втряхивают,плечи человеака, чтобы заставить его ??помниься Схемы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема: [ - = ~~~_ _ _, как ( = ), _ _ _   _ _ _ ], чтобы (= _ _ _ =).
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