. Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю част??ово пішки, частково автобусом, а потім електричкою. З якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться, як 1 : 4 ...
Физика
. Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю част??ово пішки, частково автобусом, а потім електричкою. З якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться, як 1 : 4 : 45, а відповідні їм інтервали часу - як 4 : 1 : 20?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длину каждого участка можно представить как 10км , 40км, 450км. этот путь пройден за 4часа, 1час, 20часов. тогда каждый участок пройден со скоростью: 2.5км/ч, 40км/ч, 22.5км/ч
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