. Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю част??ово пішки, частково автобусом, а потім електричкою. З якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться, як 1 : 4 ...

Физика

. Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю част??ово пішки, частково автобусом, а потім електричкою. З якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться, як 1 : 4 : 45, а відповідні їм інтервали часу - як 4 : 1 : 20?

Автор: Гость