Шлиффен краткая биография

ШЛИФФЕН, Шлифен (Schlieffen) Альфред фон (28.2.1833, Берлин — 4.1. 1913, там же), граф, германский военный теоретик, генерал-фельдмаршал (1911). В качестве офицера Генштаба участвовал в австро-прусской войне (1866) и франко-прусской войне (1870—71). Начальник Генштаба (1891—1905), улучшил подготовку офицеров Генштаба. Будучи последователем Х. Мольтке Старшего и одним из идеологов германского милитаризма, разработал теорию окружения и уничтожения противника путем решительного удара по одному или двум флангам. Автор плана войны на два фронта - против Франции и против России