Шляпа которую ветер сорвал с тетушки Канотье упала в десяти метрах от нее и покатилась со скоростью 3м/ c.С какой скоростьюдолжна бежать такса Клякса чтобы догнать шляпу через 10 с?
Шляпа которую ветер сорвал с тетушки Канотье упала в десяти метрах от нее и покатилась со скоростью 3м/ c.С какой скоростьюдолжна бежать такса Клякса чтобы догнать шляпу через 10 с?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S=10 м V1=3 м/сек t=10 сек V2=? S=Vt 3 м/сек*10 сек=30 м (прокатится шляпа за 10 секунд) 10 м+30 м=40 м (такое расстояние нужно пробежать Кляксе, чтобы догнать шляпу через 10 секунд) V=S:t V=40 м:10 сек=4 м/сек Ответ: Клякса должна бежать со скоростью 4 м/сек, или (V2=4 м/сек)