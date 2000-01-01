Сходство лягушки и жабы

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Лягушка Жаба Задние ноги: длинные, мощные ноги для прыжковкороткие ноги для ходьбы Яйца: лягушки откладывают яйца в кластеры, молодь живет в водежабы откладывают яйца в длинные цепочки, а некоторые жабы не откладывают яйца, а рождают живых детенышей, молодь живет в воде Кожа: влажная и гладкаясухая и неровная Характеристика: амфибии, живут в основном в водеамфибии, живут в основном на суше Обитание: Предпочитают влажную средупредпочитают сухую окружающую среду, но могут адаптироваться к влажным условиям. Зубы: У лягушки есть зубы на верхней челюстиУ жаб нет зубов. Глаза: глаза выпираютглаза не выпирают, есть ядовитые железы за глазами Питание: насекомые, улитки, пауки, черви и даже небольшие рыбынасекомые, личинки, слизняки, черви и другие беспозвоночные