Шофер должен проехать 350 км. он уже проехал 0,7 намеченного пути. сколько километров ему осталось проехать?

Математика

Шофер должен проехать 350 км. он уже проехал 0,7 намеченного пути. сколько километров ему осталось проехать?

Автор: Гость