Шофер должен проехать 350 км. он уже проехал 0,7 намеченного пути. сколько километров ему осталось проехать?

Математика
Шофер должен проехать 350 км. он уже проехал 0,7 намеченного пути. сколько километров ему осталось проехать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
350*0.7=245км он уже проехал 350-245=105 км ему осталось
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