Шофёр вывозил на заготовительный пункт по 87 т зерна за день что в 3 раза больше нор??ы. сколько зерна сверх нормы она вывез за 5 дней
Математика
Шофёр вывозил на заготовительный пункт по 87 т зерна за день что в 3 раза больше нор??ы. сколько зерна сверх нормы она вывез за 5 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87:3=29 т в день норма (87×5)-(29×5)=290(т) Ответ: на 290 т больше нормы вевез шофёр за 5 дней.
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