Шофёр вывозил на заготовительный пункт по 87 т зерна за день что в 3 раза больше нор??ы. сколько зерна сверх нормы она вывез за 5 дней

Математика

Шофёр вывозил на заготовительный пункт по 87 т зерна за день что в 3 раза больше нор??ы. сколько зерна сверх нормы она вывез за 5 дней

Автор: Гость