Шоколадные конфеты составляют 3 части, карамель - 2 части, ириски - 5 частей всех кон??ет . За карамель с ирисками заплатили 140 руб . сколько заплатили заплатили за шоколадные конфеты?
Математика
Шоколадные конфеты составляют 3 части, карамель - 2 части, ириски - 5 частей всех кон??ет . За карамель с ирисками заплатили 140 руб . сколько заплатили заплатили за шоколадные конфеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+5=7(частей.) 2)140÷7=20(руб.)-стоит одна часть. 3)20×3=60(руб.)-стоят шоколадные конфеты .
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