Шоколадные конфеты составляют 3 части, карамель - 2 части, ириски - 5 частей всех кон??ет . За карамель с ирисками заплатили 140 руб . сколько заплатили заплатили за шоколадные конфеты?

Математика

Шоколадные конфеты составляют 3 части, карамель - 2 части, ириски - 5 частей всех кон??ет . За карамель с ирисками заплатили 140 руб . сколько заплатили заплатили за шоколадные конфеты?

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