Шрек подарил принцесе Фионе 9 прикрас.Она разложила их в три шкатулки поровну.Сколько прикрас в каждой шкатулки-?умова задачи

Математика

Шрек подарил принцесе Фионе 9 прикрас.Она разложила их в три шкатулки поровну.Сколько прикрас в каждой шкатулки-?умова задачи

Автор: Гость