Шрек подарил принцесе Фионе 9 прикрас.Она разложила их в три шкатулки поровну.Сколько прикрас в каждой шкатулки-?умова задачи

Математика
Шрек подарил принцесе Фионе 9 прикрас.Она разложила их в три шкатулки поровну.Сколько прикрас в каждой шкатулки-?умова задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9:3=3 (прик.) Ответ: в каждой шкатулке 3 прикрасы
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