Штаты Аляска Айова Луизиана Нью-йорк Монтана - расположить в определенной последовательности в курсе политологии и объяснить почему в такой последовательности

Гость: Гость:

Аляска, Монтана, Айова, Нью-Йорк, Луизиана В Аляске с Монтаной добывают В Айове перерабатывают В Нью-Йорке перевозят(порт) В Луизиане кормят Нам учитель похожую давал, там нужно по-хорошему в картинки вглядеться