Штаты Аляска Айова Луизиана Нью-йорк Монтана - расположить в определенной последовательности в курсе политологии и объяснить почему в такой последовательности
Обществознание
Штаты Аляска Айова Луизиана Нью-йорк Монтана - расположить в определенной последовательности в курсе политологии и объяснить почему в такой последовательности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аляска, Монтана, Айова, Нью-Йорк, Луизиана В Аляске с Монтаной добывают В Айове перерабатывают В Нью-Йорке перевозят(порт) В Луизиане кормят Нам учитель похожую давал, там нужно по-хорошему в картинки вглядеться
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