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што такое глагол must ??
што такое глагол must ??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Этот глагол переводится так. Должен. I must go to the scool. Я должен ходить в школу.
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