Шуршавчик нашел кусок железа массой 15кг. он выгрыз середину железки и у него получилось рамка массой 7кг. сколько киллрграммов железа выгрыз шуршавчик?
Математика
Шуршавчик нашел кусок железа массой 15кг. он выгрыз середину железки и у него получилось рамка массой 7кг. сколько киллрграммов железа выгрыз шуршавчик?
Ответ(ы):
Гость:
15-7=8 Кг ответ выгрыз 8 кг
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