Шуршавчик нашел кусок железа массой 15кг. он выгрыз середину железки и у него получилось рамка массой 7кг. сколько киллрграммов железа выгрыз шуршавчик?

Математика

Шуршавчик нашел кусок железа массой 15кг. он выгрыз середину железки и у него получилось рамка массой 7кг. сколько киллрграммов железа выгрыз шуршавчик?

Автор: Гость