Шуршавчик такой сильный что может катить 8 товарных вагонов а пассажирских на 7вагонов больше. сколько пасажирских вагонов может катить шуршавчик
Литература
Шуршавчик такой сильный что может катить 8 товарных вагонов а пассажирских на 7вагонов больше. сколько пасажирских вагонов может катить шуршавчик
Ответ(ы):
Гость:
8+7=15 товарных вагонов
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