Шуршавчик такой сильный что может катить 8 товарных вагонов а пассажирских на 7вагонов больше. сколько пасажирских вагонов может катить шуршавчик

Литература

Шуршавчик такой сильный что может катить 8 товарных вагонов а пассажирских на 7вагонов больше. сколько пасажирских вагонов может катить шуршавчик

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