Шва шарика движутся по направлению друг к другу соответсвенно со скоростями 2м/с и 3м/с. После Столкновения они начинают удаляться от друг друга -первый со скоростью 4м/с и второй со скоростью 1м/с. Масса первого Шарика 30г. Ка...

Физика

Шва шарика движутся по направлению друг к другу соответсвенно со скоростями 2м/с и 3м/с. После Столкновения они начинают удаляться от друг друга -первый со скоростью 4м/с и второй со скоростью 1м/с. Масса первого Шарика 30г. Какова масса второго Шарика ?

Автор: Гость