Швидкий поїзд рухаєтьсЯ зі швидкістю на 156 км/год більшою, ніж пасажирський.Зайдіть швидкість кожного поїзда, якщо швидкість пасажирського становить 5_8 швидкості швидкого

Математика

Швидкий поїзд рухаєтьсЯ зі швидкістю на 156 км/год більшою, ніж пасажирський.Зайдіть швидкість кожного поїзда, якщо швидкість пасажирського становить 5_8 швидкості швидкого

Автор: Гость