Швидкий поїзд рухаєтьсЯ зі швидкістю на 156 км/год більшою, ніж пасажирський.Зайдіть швидкість кожного поїзда, якщо швидкість пасажирського становить 5_8 швидкості швидкого
Математика
Швидкий поїзд рухаєтьсЯ зі швидкістю на 156 км/год більшою, ніж пасажирський.Зайдіть швидкість кожного поїзда, якщо швидкість пасажирського становить 5_8 швидкості швидкого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем уравнения 1) С - П = 156 2) П = 5/8* С Подставили 2) в 1) 3) С - 5/8*С=156 Упростили 3а) 3/8*С = 156 Выразили С 4) С= 156:(3/8) = 156*8/3 = 416 - скорость скорого - ОТВЕТ 5) П = С - 156 = 260 - скорость пассажирского - ОТВЕТ
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