Швидкість потяга збільшилася з70 до 85км/год.На скільки відсотків зменшився час, який витрачає потяг на один і той самий шлях? Результат округлідь до десятків.

Алгебра

Швидкість потяга збільшилася з70 до 85км/год.На скільки відсотків зменшився час, який витрачає потяг на один і той самий шлях? Результат округлідь до десятків.

Автор: Гость