Швидкість потяга збільшилася з70 до 85км/год.На скільки відсотків зменшився час, який витрачає потяг на один і той самий шлях? Результат округлідь до десятків.

Алгебра
Швидкість потяга збільшилася з70 до 85км/год.На скільки відсотків зменшився час, який витрачає потяг на один і той самий шлях? Результат округлідь до десятків.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим выражение и посчитаем:  (S - путь) [latex]\frac{\frac{S}{70}-\frac{S}{85}}{\frac{S}{70}}*100%=(1-\frac{70}{85})*100%=\frac{3}{17}*100%=17,65%[/latex] С учетом округления до десяток: Ответ: на 20%.
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