Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули.
Разное
Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули.
Ответ(ы):
Гость:
Бывало попробуй верз вниз впрова влево восьмеркой потомзажмурь и посмотри вдаль помогает оченььььььььььььььььььььььььььььь
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