Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули.

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Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули.

Автор: Гость