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Сигнал какого типа передаёт и принимает утюг?
Сигнал какого типа передаёт и принимает утюг?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
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