Сила тяжести,действующая на тело на высоте h над поверхностью планеты радиусом R н?? полюсе равна весу этого же тела на экваторе.Ускорение свободного падения у поверхности на полюсе равна g.Определите период вращения планеты во...

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Пусть ￼ — масса тела. Силы, действующие на тело на полюсе и на экваторе, изображены на рисунке, где ￼и ￼ — силы тяжести, ￼ и ￼ — силы реакции опор, на которых покоится тело. Для тела, находящегося на высоте ￼на полюсе, сила тяжести и сила реакции опоры уравновешены и его вес по величине равен ￼ Тело, находящееся на экваторе, движется по окружности, радиус которой равен радиусу планеты. Следовательно, сила тяжести и сила реакции опоры не уравновешены и по второму закону Ньютона ￼ где ￼ — угловая скорость вращения планеты. Поэтому вес тела на экваторе по величине равен ￼ По условию ￼ откуда ￼ Учитывая, что период вращения планеты ￼ получаем ответ: ￼. Ответ ￼. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b9da49ac-3080-11dc-bc93-f791fe8cd50a/p0875.html