Симбиотические отношеия характерны для: 1) гриба и водоросли в лишайнике 2) лени??ца и водоросли 3) муравьев и тли 4) зебры и льва
Биология
Симбиотические отношеия характерны для: 1) гриба и водоросли в лишайнике 2) лени??ца и водоросли 3) муравьев и тли 4) зебры и льва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для гриба водоросли в лишайнике .
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