Симбиотические отношеия характерны для: 1) гриба и водоросли в лишайнике 2) лени??ца и водоросли 3) муравьев и тли 4) зебры и льва

Биология

Симбиотические отношеия характерны для: 1) гриба и водоросли в лишайнике 2) лени??ца и водоросли 3) муравьев и тли 4) зебры и льва

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