Симфоническая фантазия "Камаринская" написана а) в сонатной форме б) в сложной т??ёхчастной форме в) в форме двойных вариаций

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Симфоническая фантазия "Камаринская" написана а) в сонатной форме б) в сложной т??ёхчастной форме в) в форме двойных вариаций

Автор: Гость