Символом Канады является, как все мы знаем, кленовый лист. Какое животное считается национальным символом этой страны? На какой канадской монете изображены оба этих символа?
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Символом Канады является, как все мы знаем, кленовый лист. Какое животное считается национальным символом этой страны? На какой канадской монете изображены оба этих символа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные - бобр и лось про монеты знаю только то, что на одной стороне изображен бобр, а на другой Елизавета II
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